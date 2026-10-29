S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ServiceNow-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in ServiceNow-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.10.2016 wurde das ServiceNow-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,22 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ServiceNow-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 580,585 ServiceNow-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 87 163,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 150,13 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 771,63 Prozent.

Alle ServiceNow-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 155,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at