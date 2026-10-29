ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|ServiceNow-Investment im Blick
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29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ServiceNow-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 29.10.2016 wurde das ServiceNow-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,22 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ServiceNow-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 580,585 ServiceNow-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 87 163,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 150,13 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 771,63 Prozent.
Alle ServiceNow-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 155,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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