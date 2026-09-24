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WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

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ServiceNow-Anlage 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ServiceNow-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ServiceNow-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit ServiceNow-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das ServiceNow-Papier an diesem Tag bei 133,26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,750 ServiceNow-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der ServiceNow-Aktie auf 140,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,64 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von ServiceNow belief sich jüngst auf 141,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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