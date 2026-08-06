S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ServiceNow von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden ServiceNow-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ServiceNow-Papier bei 15,17 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ServiceNow-Papier investiert hätte, befänden sich nun 659,370 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 117,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77 291,31 USD wert. Das entspricht einem Plus von 672,91 Prozent.

Am Markt war ServiceNow jüngst 122,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at