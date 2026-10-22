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WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

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Langfristige Anlage 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel hätte eine Investition in ServiceNow von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ServiceNow-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 22.10.2021 wurde das ServiceNow-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ServiceNow-Aktie betrug an diesem Tag 137,33 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die ServiceNow-Aktie investierten, hätten nun 7,282 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ServiceNow-Papiers auf 153,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 114,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,50 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für ServiceNow eine Börsenbewertung in Höhe von 154,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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