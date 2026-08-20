ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|Lukratives ServiceNow-Investment?
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ServiceNow von vor 3 Jahren verdient
Am 20.08.2023 wurden ServiceNow-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,30 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,234 ServiceNow-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 174,52 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Papiers am 19.08.2026 auf 127,20 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,45 Prozent erhöht.
Alle ServiceNow-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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