ServiceNow Aktie

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WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

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Lukratives ServiceNow-Investment? 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ServiceNow von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ServiceNow-Aktien verdienen können.

Am 20.08.2023 wurden ServiceNow-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,30 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,234 ServiceNow-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 174,52 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Papiers am 19.08.2026 auf 127,20 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,45 Prozent erhöht.

Alle ServiceNow-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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