S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ServiceNow von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ServiceNow gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ServiceNow-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 182,86 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die ServiceNow-Aktie investierten, hätten nun 54,685 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 137,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 539,48 USD wert. Mit einer Performance von -24,61 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der ServiceNow-Wert an der Börse wurde auf 142,57 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at