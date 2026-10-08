ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|Frühe Anlage
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ServiceNow von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ServiceNow-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 182,86 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die ServiceNow-Aktie investierten, hätten nun 54,685 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 137,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 539,48 USD wert. Mit einer Performance von -24,61 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der ServiceNow-Wert an der Börse wurde auf 142,57 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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