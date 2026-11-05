S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ServiceNow von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ServiceNow-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 175,93 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,568 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 61,85 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Anteils am 04.11.2026 auf 108,81 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 61,85 USD, was einer negativen Performance von 38,15 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete ServiceNow eine Marktkapitalisierung von 113,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at