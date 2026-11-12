S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ServiceNow von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in ServiceNow-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der ServiceNow-Aktie statt. Der Schlusskurs des ServiceNow-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 126,95 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das ServiceNow-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,877 ServiceNow-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 809,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,76 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 19,06 Prozent vermindert.

ServiceNow erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 103,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at