Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Simon Property Group gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Simon Property Group-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Simon Property Group-Anteile 120,84 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Simon Property Group-Aktie investiert hat, hat nun 8,275 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Simon Property Group-Papiers auf 233,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 936,28 USD wert. Damit wäre die Investition 93,63 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Simon Property Group belief sich zuletzt auf 74,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at