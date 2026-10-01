S&P 500-Wert Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Simon Property Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Simon Property Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Simon Property Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Simon Property Group-Anteile 108,03 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 92,567 Simon Property Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 583,73 USD, da sich der Wert einer Simon Property Group-Aktie am 30.09.2026 auf 200,76 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 85,84 Prozent.

Simon Property Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 65,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at