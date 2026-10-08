Simon Property Group Aktie
WKN: 916647 / ISIN: US8288061091
|Simon Property Group-Investment
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Simon Property Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 08.10.2021 wurde das Simon Property Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 132,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Simon Property Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,757 Simon Property Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 149,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 197,59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,60 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Simon Property Group belief sich jüngst auf 65,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Simon Property Group Inc.
Analysen zu Simon Property Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Simon Property Group Inc.
|178,20
|0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.