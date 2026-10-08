Simon Property Group Aktie

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WKN: 916647 / ISIN: US8288061091

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Simon Property Group-Investment 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Simon Property Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Simon Property Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.10.2021 wurde das Simon Property Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 132,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Simon Property Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,757 Simon Property Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 149,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 197,59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,60 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Simon Property Group belief sich jüngst auf 65,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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