Investoren, die vor Jahren in Simon Property Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Simon Property Group-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Simon Property Group-Papier an diesem Tag bei 180,13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,555 Simon Property Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Simon Property Group-Papiers auf 231,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,45 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 28,45 Prozent.

Simon Property Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at