Simon Property Group Aktie
WKN: 916647 / ISIN: US8288061091
|Profitables Simon Property Group-Investment?
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10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Simon Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Simon Property Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Simon Property Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Simon Property Group-Anteile betrug an diesem Tag 127,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78,186 Simon Property Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Simon Property Group-Aktie auf 204,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 991,40 USD wert. Damit wäre die Investition um 59,91 Prozent gestiegen.
Der Simon Property Group-Wert an der Börse wurde auf 68,40 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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