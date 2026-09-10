S&P 500-Wert Simon Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Simon Property Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die Simon Property Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Simon Property Group-Anteile betrug an diesem Tag 127,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78,186 Simon Property Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Simon Property Group-Aktie auf 204,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 991,40 USD wert. Damit wäre die Investition um 59,91 Prozent gestiegen.

Der Simon Property Group-Wert an der Börse wurde auf 68,40 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at