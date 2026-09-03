S&P 500-Wert Simon Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Simon Property Group von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Simon Property Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Simon Property Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Simon Property Group-Papier bei 114,91 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Simon Property Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,702 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 829,26 USD, da sich der Wert einer Simon Property Group-Aktie am 02.09.2026 auf 210,20 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 82,93 Prozent gleich.

Simon Property Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 68,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at