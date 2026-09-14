Skyworks Solutions Aktie
WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027
|Profitable Skyworks Solutions-Investition?
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14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Skyworks Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Skyworks Solutions-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Skyworks Solutions-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 72,40 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Skyworks Solutions-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138,122 Skyworks Solutions-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 12 203,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,35 USD belief. Das entspricht einem Plus von 22,03 Prozent.
Der Börsenwert von Skyworks Solutions belief sich jüngst auf 13,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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