Skyworks Solutions Aktie

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WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027

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Skyworks Solutions-Anlage 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Skyworks Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Skyworks Solutions-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Skyworks Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Skyworks Solutions-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Skyworks Solutions-Papier an diesem Tag bei 77,66 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Skyworks Solutions-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,877 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 82,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 058,33 USD wert. Damit wäre die Investition 5,83 Prozent mehr wert.

Alle Skyworks Solutions-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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