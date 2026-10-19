Skyworks Solutions Aktie
WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027
|Rentable Skyworks Solutions-Anlage?
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19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Skyworks Solutions-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 19.10.2025 wurden Skyworks Solutions-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Skyworks Solutions-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 75,32 USD. Bei einem Skyworks Solutions-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,277 Skyworks Solutions-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 058,15 USD, da sich der Wert eines Skyworks Solutions-Papiers am 16.10.2026 auf 79,70 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,82 Prozent zugenommen.
Skyworks Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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