Skyworks Solutions Aktie
WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027
|Lukratives Skyworks Solutions-Investment?
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26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Wert Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Skyworks Solutions von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Skyworks Solutions-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Skyworks Solutions-Papier an diesem Tag bei 88,61 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Skyworks Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 112,854 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 415,42 USD, da sich der Wert einer Skyworks Solutions-Aktie am 23.10.2026 auf 83,43 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,85 Prozent.
Insgesamt war Skyworks Solutions zuletzt 19,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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