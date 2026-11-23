Skyworks Solutions Aktie
WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027
|Rentabler Skyworks Solutions-Einstieg?
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Skyworks Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Skyworks Solutions-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Skyworks Solutions-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 94,27 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Skyworks Solutions-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,061 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 73,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,40 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,60 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Skyworks Solutions eine Marktkapitalisierung von 17,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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