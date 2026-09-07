Skyworks Solutions Aktie

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WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027

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Lukrative Skyworks Solutions-Investition? 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Skyworks Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Skyworks Solutions-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Skyworks Solutions-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Skyworks Solutions-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 181,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,511 Skyworks Solutions-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 74,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 407,94 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 59,21 Prozent eingebüßt.

Alle Skyworks Solutions-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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