Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|Profitable Southern-Anlage?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southern von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Southern-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 66,85 USD. Bei einem Southern-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,496 Southern-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Southern-Papiers auf 88,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,77 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 31,77 Prozent gleich.
Am Markt war Southern jüngst 101,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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