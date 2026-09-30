Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|Langfristige Performance
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Southern von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Southern-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 61,97 USD wert. Bei einem Southern-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,137 Southern-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (83,45 USD), wäre die Investition nun 1 346,62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,66 Prozent vermehrt.
Southern markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 94,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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