S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southern von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Southern-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 26.08.2023 wurde die Southern-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Southern-Papier bei 68,09 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 146,864 Southern-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 13 213,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,97 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,13 Prozent angezogen.

Southern wurde am Markt mit 103,51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at