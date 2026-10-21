Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|Southern-Investmentbeispiel
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southern von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 21.10.2023 wurden Southern-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Southern-Papier 65,73 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 15,214 Southern-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 90,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 380,04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,00 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Southern eine Marktkapitalisierung von 102,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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