S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southern von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Southern-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Southern-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Southern-Aktie bei 91,36 USD. Bei einem Southern-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 109,457 Southern-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 407,84 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 9 407,84 USD, was einer negativen Performance von 5,92 Prozent entspricht.

Southern wurde am Markt mit 99,95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at