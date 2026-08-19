Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|Southern-Investition im Blick
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Southern von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Southern-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Southern-Aktie betrug an diesem Tag 94,18 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Southern-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,618 Southern-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 977,60 USD, da sich der Wert eines Southern-Papiers am 18.08.2026 auf 92,07 USD belief. Damit wäre die Investition 2,24 Prozent weniger wert.
Southern wurde jüngst mit einem Börsenwert von 106,73 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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