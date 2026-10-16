Southwest Airlines Aktie
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
|Frühes Investment
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southwest Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Southwest Airlines-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,61 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 39,047 Southwest Airlines-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (40,83 USD), wäre das Investment nun 1 594,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 59,43 Prozent.
Insgesamt war Southwest Airlines zuletzt 19,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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