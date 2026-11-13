S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southwest Airlines von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Southwest Airlines-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 13.11.2023 wurde die Southwest Airlines-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Southwest Airlines-Anteile betrug an diesem Tag 23,09 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 433,088 Southwest Airlines-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 588,57 USD, da sich der Wert eines Southwest Airlines-Papiers am 12.11.2026 auf 45,23 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +95,89 Prozent.

Southwest Airlines war somit zuletzt am Markt 22,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at