Southwest Airlines Aktie

Southwest Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862837 / ISIN: US8447411088

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Southwest Airlines-Performance 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southwest Airlines von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Southwest Airlines-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Southwest Airlines-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Southwest Airlines-Anteile an diesem Tag 31,68 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,157 Southwest Airlines-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Southwest Airlines-Papiers auf 41,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,56 USD wert. Damit wäre die Investition um 30,56 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Southwest Airlines zuletzt 20,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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