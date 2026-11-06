Southwest Airlines Aktie
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
|Hochrechnung
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southwest Airlines von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Southwest Airlines-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Southwest Airlines-Papier an diesem Tag 31,51 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Southwest Airlines-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 31,736 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 44,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 410,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,03 Prozent gesteigert.
Southwest Airlines war somit zuletzt am Markt 22,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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