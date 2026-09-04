S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southwest Airlines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Southwest Airlines-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Southwest Airlines-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 36,89 USD wert. Bei einem Southwest Airlines-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,108 Southwest Airlines-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 38,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 049,88 USD wert. Das entspricht einem Plus von 4,99 Prozent.

Jüngst verzeichnete Southwest Airlines eine Marktkapitalisierung von 18,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at