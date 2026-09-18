Southwest Airlines Aktie
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
|Hochrechnung
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southwest Airlines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Southwest Airlines-Papier statt. Der Schlusskurs der Southwest Airlines-Anteile betrug an diesem Tag 29,08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Southwest Airlines-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,439 Southwest Airlines-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Southwest Airlines-Aktie auf 40,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,72 Prozent.
Der Börsenwert von Southwest Airlines belief sich jüngst auf 19,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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