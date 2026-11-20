Vor Jahren in Southwest Airlines eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Southwest Airlines-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Southwest Airlines-Anteile 46,83 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,135 Southwest Airlines-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Southwest Airlines-Papiers auf 45,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,39 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 2,61 Prozent.

Der Börsenwert von Southwest Airlines belief sich jüngst auf 23,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at