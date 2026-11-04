Stanley Black & Decker Aktie

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WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011

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Lohnende Stanley Black Decker-Investition? 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Stanley Black Decker-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Stanley Black Decker-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Stanley Black Decker-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 88,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Stanley Black Decker-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,125 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 104,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,72 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 17,72 Prozent gleich.

Stanley Black Decker wurde am Markt mit 16,13 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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