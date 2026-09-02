Stanley Black & Decker Aktie

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WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011

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Profitables Stanley Black Decker-Investment? 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stanley Black Decker von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Stanley Black Decker-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Stanley Black Decker-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Stanley Black Decker-Anteile bei 71,72 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,394 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Stanley Black Decker-Papiers auf 94,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,78 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31,78 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Stanley Black Decker eine Marktkapitalisierung von 14,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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