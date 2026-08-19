Stanley Black & Decker Aktie

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WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011

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Profitable Stanley Black Decker-Investition? 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stanley Black Decker-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Stanley Black Decker eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Stanley Black Decker-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 189,68 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investiert hat, hat nun 5,272 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 518,77 USD, da sich der Wert einer Stanley Black Decker-Aktie am 18.08.2026 auf 98,40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48,12 Prozent eingebüßt.

Der Stanley Black Decker-Wert an der Börse wurde auf 15,12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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