State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
|Profitabler State Street-Einstieg?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein State Street-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das State Street-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 78,28 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die State Street-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 127,747 State Street-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des State Street-Papiers auf 161,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 599,13 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 105,99 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von State Street belief sich jüngst auf 42,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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