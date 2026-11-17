Das wäre der Verdienst eines frühen State Street-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das State Street-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 96,19 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,396 State Street-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (170,03 USD), wäre das Investment nun 1 767,65 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +76,76 Prozent.

State Street erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at