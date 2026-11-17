State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
|State Street-Investition
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein State Street-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das State Street-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 96,19 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,396 State Street-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (170,03 USD), wäre das Investment nun 1 767,65 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +76,76 Prozent.
State Street erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu State Street Corp.
Analysen zu State Street Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|State Street Corp.
|151,60
|-1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.