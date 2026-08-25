State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
|Lohnender State Street-Einstieg?
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in State Street von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die State Street-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 92,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,870 State Street-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 190,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 075,22 USD wert. Damit wäre die Investition 107,52 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von State Street belief sich zuletzt auf 51,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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