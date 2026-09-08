S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel hätte eine Investition in State Street von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die State Street-Aktie gebracht.

State Street-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das State Street-Papier bei 111,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,896 State Street-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (194,26 USD), wäre das Investment nun 173,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73,99 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von State Street belief sich zuletzt auf 53,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at