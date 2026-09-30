STERIS Aktie
WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754
|Rentable STERIS-Investition?
|
30.09.2026 10:03:37
S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STERIS von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der STERIS-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 204,28 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,490 STERIS-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,12 USD, da sich der Wert eines STERIS-Papiers am 29.09.2026 auf 210,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,12 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von STERIS belief sich jüngst auf 20,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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