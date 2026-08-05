STERIS Aktie
WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754
|Lohnende STERIS-Investition?
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05.08.2026 10:03:52
S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine STERIS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden STERIS-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren STERIS-Anteile an diesem Tag 215,53 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die STERIS-Aktie investiert, befänden sich nun 4,640 STERIS-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 1 080,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 232,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,04 Prozent vermehrt.
Insgesamt war STERIS zuletzt 22,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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