Das wäre der Verdienst eines frühen STERIS-Einstiegs gewesen.

Am 24.11.2021 wurde die STERIS-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 228,00 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die STERIS-Aktie investiert, befänden sich nun 43,860 STERIS-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (259,48 USD), wäre die Investition nun 11 380,70 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,81 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von STERIS belief sich zuletzt auf 24,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at