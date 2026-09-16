STERIS Aktie

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WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754

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Profitabler STERIS-Einstieg? 16.09.2026 10:03:41

S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in STERIS von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in STERIS-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das STERIS-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das STERIS-Papier an diesem Tag 247,99 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die STERIS-Aktie investiert, befänden sich nun 4,032 STERIS-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 210,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 847,94 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von STERIS bezifferte sich zuletzt auf 20,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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