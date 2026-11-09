Stryker Aktie

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WKN: 864952 / ISIN: US8636671013

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Stryker-Investment 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Stryker-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Stryker-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Stryker-Papiers betrug an diesem Tag 275,17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Stryker-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,363 Stryker-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,42 USD, da sich der Wert eines Stryker-Anteils am 06.11.2026 auf 325,87 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,42 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Stryker eine Börsenbewertung in Höhe von 124,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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