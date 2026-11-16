Stryker Aktie

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WKN: 864952 / ISIN: US8636671013

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Lukratives Stryker-Investment? 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stryker-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Stryker-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Stryker-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 109,39 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,142 Stryker-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 309,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 830,61 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 830,61 USD entspricht einer Performance von +183,06 Prozent.

Zuletzt verbuchte Stryker einen Börsenwert von 117,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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