Stryker Aktie

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WKN: 864952 / ISIN: US8636671013

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Profitabler Stryker-Einstieg? 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stryker-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Stryker eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Stryker-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Stryker-Anteile bei 391,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,549 Stryker-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 448,69 USD, da sich der Wert eines Stryker-Papiers am 28.08.2026 auf 330,69 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 15,51 Prozent.

Der Börsenwert von Stryker belief sich zuletzt auf 126,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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