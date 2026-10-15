Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

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Profitabler Super Micro Computer-Einstieg? 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Super Micro Computer von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Super Micro Computer-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Super Micro Computer-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,54 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 821,670 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100 959,37 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Anteils am 14.10.2026 auf 35,78 USD belief. Damit wäre die Investition 909,59 Prozent mehr wert.

Der Super Micro Computer-Wert an der Börse wurde auf 25,70 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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