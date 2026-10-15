Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|Profitabler Super Micro Computer-Einstieg?
|
15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Super Micro Computer von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Super Micro Computer-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,54 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 821,670 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100 959,37 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Anteils am 14.10.2026 auf 35,78 USD belief. Damit wäre die Investition 909,59 Prozent mehr wert.
Der Super Micro Computer-Wert an der Börse wurde auf 25,70 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
16.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
16.10.26
|NYSE-Handel So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Super Micro Computer von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Super Micro Computer Inc
|28,10
|-9,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.