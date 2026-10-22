S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Super Micro Computer-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Super Micro Computer-Aktie bei 2,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Super Micro Computer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 46,598 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 657,50 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Anteils am 21.10.2026 auf 35,57 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 557,50 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Super Micro Computer betrug jüngst 21,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at