Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

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Rentable Super Micro Computer-Anlage? 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Super Micro Computer-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Super Micro Computer-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Super Micro Computer-Aktie bei 2,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Super Micro Computer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 46,598 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 657,50 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Anteils am 21.10.2026 auf 35,57 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 557,50 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Super Micro Computer betrug jüngst 21,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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