Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|Frühe Investition
|
27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 10 Jahren verdient
Die Super Micro Computer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Super Micro Computer-Anteile 2,14 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Super Micro Computer-Aktie investiert, befänden sich nun 467,946 Super Micro Computer-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (37,39 USD), wäre das Investment nun 17 496,49 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 1 649,65 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Super Micro Computer belief sich jüngst auf 24,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
27.08.26
|S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
25.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
Aktien in diesem Artikel
|Super Micro Computer Inc
|33,04
|2,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.