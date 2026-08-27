Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

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Frühe Investition 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Super Micro Computer-Aktien verdienen können.

Die Super Micro Computer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Super Micro Computer-Anteile 2,14 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Super Micro Computer-Aktie investiert, befänden sich nun 467,946 Super Micro Computer-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (37,39 USD), wäre das Investment nun 17 496,49 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 1 649,65 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Super Micro Computer belief sich jüngst auf 24,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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